Quali sono gli effetti benefici del CBD - Terzo Binario News

Il CBD è il metabolita della cannabis che può essere assimilato in modo istantaneo dal corpo umano. Si tratta di un principio attivo che non ha effetti psicotropi, il che vuol dire che non ha conseguenze euforizzanti a livello cerebrale. Nel corso degli ultimi anni la ricerca scientifica si è concentrata sui benefici offerti dal CBD sia a livello mentale che per la salute fisica. Per esempio, è stata accertata un’azione antiproliferativa e proapoptotica nei confronti delle cellule tumorali. Un’indagine del 2006, in particolare, ha analizzato il meccanismo cellulare in virtù del quale il CBD favorisce la morte spontanea delle cellule tumorali del seno.

Perché consumare la marijuana legale conviene

Le modalità di assunzione della cannabis si devono basare su dosaggi contenuti, come quelli che caratterizzano i decotti, le tisane o i preparati realizzati per la vaporizzazione. In questo modo è possibile sperimentare conseguenze positive contro lo stress, la depressione e l’ansia. Nel 2018 sono stati resi noti sul Journal of Affective Disorders i risultati di una ricerca che ha preso in esame le reazioni di più di un migliaio di pazienti che ricorrevano alla marijuana terapeutica per combattere gli stati depressivi e ansiosi. A loro è stato domandato di misurare i propri sintomi da 1 a 10, ed è emerso che l’assunzione di cannabis induce a percepire il 58% di ansia in meno e il 50% di depressione in meno.

Dove si compra la marijuana legale

Per comprare Erba legale online si può fare riferimento allo shop di Raskal, la consegna della merce viene effettuata con corriere espresso, e per gli ordini che superano i 30 euro la spedizione è gratuita. Raskal permette di usufruire anche della vendita all’ingrosso per grandi quantità, sempre con le qualità migliori. Per gli utenti che si registrano si applica un programma fedeltà, che prevede un punto fedeltà pari a 50 centesimi ogni 10 euro di spesa. E in più al momento della registrazione si ottiene un bonus di benvenuto del valore di 5 euro. Visita Raskal.shop per maggiori informazioni.

La cannabis terapeutica

Il Ministero della Salute prevede che la cannabis terapeutica venga usata come terapia alternativa per attenuare gli effetti e le manifestazioni di particolari patologie nel caso in cui i trattamenti medici tradizionali non garantiscano i risultati auspicati. È il caso, per esempio, delle manifestazioni dolorose e spastiche che sono dovute alla sclerosi multipla o che dipendono da lesioni del midollo spinale. Ebbene, i cannabinoidi possono essere utilizzati per combattere gli stati dolorosi più intensi.

Le proprietà del CBD

Sono conosciuti anche i benefici che sono stati registrati tra coloro che si sottopongono alle terapie per l’HIV, alla radioterapia o alla chemioterapia. Associato con il THC, il CBD garantisce un’azione antiemetica e anticinetosica, il che vuol dire che permette di limitare la sensazione di nausea e vomito. Le persone colpite da tumore possono trovare un valido supporto nella cannabis terapeutica, e in modo particolare nell’olio di cannabis.

Gli altri effetti significativi

L’assunzione di CBD è raccomandata anche in caso di anoressia, dal momento che questa sostanza stimola l’appetito e, di conseguenza, favorisce l’incremento del peso. Inoltre, esso permette di ridurre la pressione intraoculare che sperimentano i soggetti colpiti da glaucoma in quanto la sostanza ha un effetto ipotensivo, mentre la retina viene preservata. Al CBD, infatti, sono attribuite proprietà neuroprotettive, che si rivelano adatte anche per il trattamento della sindrome di Gilles de la Tourette: la sostanza permette di limitare i tic nervosi e al tempo stesso di tenere sotto controllo i movimenti del corpo e della faccia che vengono compiuti in modo involontario.