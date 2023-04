"Avventure nel mondo" fa tappa a Tolfa • Terzo Binario News

Inaugurato un Angolo dedicato ai viaggi, mentre il tour operator pubblicizzerà il territorio locale

di Cristiana Vallarino

“Avventure nel mondo” fa tappa a Tolfa. Grazie alla collaborazione tra il noto tour operator con l’Aps La Rocca, il Comune e la sezione locale Fidapa, nel pomeriggio di sabato un nutrito gruppo di tolfetani interessati ai viaggi ha partecipato all’inaugurazione dell’Angolo di Tolfa, presso la sede del centro anziani all’ingresso della villa comunale

E’ stata presentata la formula di viaggio che, da ormai 50 anni caratterizza Avventure nel mondo, e di esclusiva creazione, fatta di gruppi di persone tra loro sconosciute, unite dalla condivisione delle mete, che collaborano con il coordinatore partecipante nella gestione del viaggio, e che si cala nella realtà locale per vivere come viaggiatori e non turisti… il paese.

Avventure nel mondo ha in tutta Italia un proprio angolo, per condividere esperienze, socializzare e fare cultura di viaggio, e non poteva mancare quello a Tolfa.

Visti i prossimi viaggi già organizzati dalla Aps La Rocca in Sicilia e Val D’Aosta, da Carla Pasquariello, coordinatore di Avventure nel Mondo e referente a Tolfa per l’angolo di “Avventure” (per l’evento coadiuvata da Rosanna Perfetti, della Fidapa e de La Rocca) – sono stati presentati i viaggi effettuati nelle due mete, con la formula di avventure, dai due coordinatori Monica D’Agnanno e Antonio Mariani. Entrambi hanno parlato delle loro esperienze mostrando le immagini (di Elena Roero) dei posti visitati.

Sono stati distribuiti e lasciati a disposizione materiali di lettura, il giornalino di racconti di viaggio, e il catalogo delle proposte, che meglio spiegano la particolarità di questa formula di viaggio.

Questa collaborazione offre la possibilità a Tolfa di essere inserita nel catalogo, insieme a tutti gli altri angoli di Avventure, presenti in tutta Italia, e la possibilità anche di poter pubblicizzare escursioni e week end, così da avere maggiore diffusione per la conoscenza del nostro territorio.

A sinistra Esposito, a destra Pasquariello. Nella foto grande, a sinistra Daniela Cedrani, presidente Asp La Rocca, all’estrema destra l’assessore Tagliani

Buona la partecipazione che ha visto circa 35 tra iscritti via mail dal sito di Avventure e presenti in sede, sono state richieste le preferenze per le future proiezioni di viaggi e luoghi che si vorrebbero visitare e di cui si vorrebbe avere anticipazione, informazioni, e visione con foto e video, ed esperienze già collaudate.

Prossimamente ci sarà un nuovo incontro organizzativo per mettere a punto un secondo evento, sulla base delle richieste indicate.

Sabato, oltre alla sindaca Stefania Bentivoglio, all’assessore ai servizi sociali Alessandro Tagliani e la presidente dell’Aps La Rocca Daniela Cedrani, c’era naturalmente Giuseppina Esposito, presidente della Fidapa locale. Il commento all’unisono: “A Tolfa è viva la cultura del viaggio!”