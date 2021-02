Avis: danneggiata autoemoteca di piazza Salerno - Terzo Binario News

Avis: danneggiata l’autoemoteca di Piazza Salerno. Questo quanto denunciato dall’associazione dei volontari del sangue. Il mezzo, hanno spiegato, era “in condizioni inimmaginabili e non è il primo atto vandalico”. L’episodio è accaduto a Roma, al Nomentano.

Avis: vandali scatenati danneggiano l’autoemoteca

“Non abbiamo parole per definire quanto è accaduto, è di una cattiveria che non riusciamo a commentare. Di conseguenza non saremo operativi lunedì 1 marzo”.

“Non saremo operativi il 1 marzo”

“Speriamo di poter tornare attivi il prima possibile per continuare con la stessa passione a diffondere l’importanza del dono del sangue“.

Autoemoteca imbrattata con bomboletta spray

A inizio mese l’autoemoteca venne imbrattata con una bomboletta spray. “Condanniamo questi atti vandalici che non rispecchiano in alcun modo i valori fondanti della nostra associazione – fu il commento allora – continuando ad impegnarci con dedizione e passione a diffondere il messaggio della donazione del sangue”.