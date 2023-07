Avab Bracciano si servizio al Surf Expo di Santa Severa • Terzo Binario News

Anche sei ore di lavoro per un incendio serio ad Anguillara

“Operatori Avab odv Bracciano sempre in piena attività, sia nelle giornate di 14/15/16 luglio, con l’estate che è esplosa tra sport e musica su Santa Severa con l’annuale edizione del SURF EXPO. Tanto caldo ma anche tanta allegria e musica fino a notte tarda.

L’Associazione Avab odv Bracciano con i colleghi di Roma IX SAR unità cinofile salvamento in mare, hanno fatto assistenza antincendio e supporto all’evento con operatori qualificati.

L’evento ha visto la presenta di migliaia di visitatori e giovani che si sono divertiti ballando con Radio suono Roma e i loro DJ.

Gli operatori Avab odv Bracciano, oltre all evento di surf expo erano gravati dal servizio di monitoraggio, prevenzione e spegnimento incendi.

Le alte temperature hanno reso tutto più pesante ma come sempre gli operatori non arretrano. Come lo scorso 12 luglio che li ha visti per 6 ore su un incendio che ha colpito vari ettari di territorio di Anguillara, a ridosso del territorio di Bracciano. Presenti vari mezzi dei vvf e PC.

In questa estate rovente, gli angeli del soccorso non si fermano…

Grazie a tutti gli operatori di protezione civile che hanno una passione e dedizione unica.

Con voi per voi “.

Avab odv Bracciano