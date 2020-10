Autodemolitore specializzato nel taglio di veicoli: la scoperta sulla Togliatti - Terzo Binario News

Lo hanno sorpreso con le mani intrise di grasso industriale ed una tuta di lavoro. E’ così che gli agenti del V Distretto di Pubblica Sicurezza, diretto da Roberto Arneodo, hanno ‘pizzicato’ un 39enne di origine albanese. L’uomo era all’interno di un’area suddivisa in due parti in via Palmiro Togliatti: una aperta al pubblico e l’altra nascosta da una piccola apertura, dove lui e il suo complice, un 58enne italiano, tagliavano pezzi di veicoli rubati per poi smerciarli sul mercato.

Nell’area riservata agli “addetti ai lavori” i poliziotti hanno scoperto tre vetture, tutte risultate essere provento di furto e totalmente cannibalizzate. A una delle vetture rinvenute, in particolare, era stato smontato il cofano anteriore, le ruote e i sedili, ed era priva di targhe sia posteriore che anteriore, per le altre due invece i pezzi non erano più presenti nell’area.

Abbandonati in terra frettolosamente c’erano poi trapani elettrici e svitatori che venivano sequestrati insieme alle due aree e ai manufatti presenti sull’area. Al termine dell’operazione i due sono stati arrestati per la flagranza del reato di riciclaggio e denunciati per lo stesso reato per i veicoli precedentemente smontati.