Autodemolitore abusivo sequestrato alla Magliana • Terzo Binario News

Denunciato un 79enne italiano per gestione di rifiuti non autorizzata, scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e occupazione senza titolo di un’area del demanio dello Stato

Un autodemolitore abusivo è stato posto sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, in zona Magliana. Gli agenti, al termine di diversi controlli, ieri hanno apposto i sigilli all’area di circa 6mila metri quadri , procedendo inoltre al sequestro dei rottami di veicoli fuori uso, macchinari, attrezzi vari e scarti di attività tipiche di autodemolizione.

Dopo la denuncia, scattata sul finire dell’anno scorso per mancata delocalizzazione dell’impianto, terminato il periodo di proroga per la disposta chiusura, le pattuglie, a seguito di ulteriori indagini, supportate da sopralluoghi e appostamenti, hanno potuto accertare il proseguimento dell’attività illecita da parte del gestore.

Ad essere denunciato un uomo italiano di 79 anni, per gestione di rifiuti non autorizzata, oltreché per scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione e per occupazione senza titolo un’area del demanio dello Stato, sottoposta altresì a vincolo paesaggistico.