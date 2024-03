Auto sulle rotaie della Roma-Giardinetti: alla guida un albanese ubriaco • Terzo Binario News

La Polizia di Roma Capitale ha denunciato il 39enne togliendogli la patente, i pompieri hanno rimosso la vettura

Poco prima delle 4 di questa notte, una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma è intervenuta in via Giolitti, per un’auto Opel Astra bloccata sulle rotaie.

Alla guida, un uomo albanese di 39 anni, sottoposto dagli agenti all’alcol test.

Risultato positivo, è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, con immediato ritiro della patente di guida.

Avviate le procedure per la rimozione del mezzo con ausilio dei Vigili del Fuoco, le operazioni si sono concluse questa mattina.

Alle ore 07:15 circa la squadra VVF 1/A della sede centrale con l’ausilio dell’autogru AG/10, è intervenuta per il recupero dell’automobile trovata sulle rotaie.