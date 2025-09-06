Auto in fiamme al San Pio X a Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle ore 00.10 dell’altra notte i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati per un incendio d’auto precisamente in via Neghelli.

All’arrivo sul posto gli uomini della Bonifazi si sono trovati di fronte un incendio generalizzato di due vetture.

Le cause sono in corso di accertamento. Rapido è stato lo spegnimento delle stesse, con l’ausilio dell’autobotte AB17.

A seguito delle fiamme si è resa necessaria, da parte dei Vvf, un’attenta verifica dello stabile sito nelle immediate vicinanze delle vetture incendiate.

Sul posto personale Italgas ed Enel per mettere in sicurezza le utenze raggiunte dalle fiamme.

Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche Polizia e Carabinieri.