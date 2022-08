Auto d'Epoca, a Santa Marinella torna il Trofeo 'La Dolce Vita' • Terzo Binario News

La manifestazione si svolgerà dal 9 all’11 settembre con il Patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Santa Marinella. L’evento sarà a sostegno dell’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù

Tutto pronto per il via al VI Trofeo d’Auto d’Epoca ‘La Dolce Vita’ che quest’anno dedica la nuova edizione a Luigi Musso, il grande pilota romano di Formula Uno degli anni ’50, che si svolgerà a Santa Marinella il 9, 10 e 11 settembre.

L’evento è organizzato dall’Associazione Circuito Storico Santa Marinella con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Santa Marinella Tolfa Caprarola e la collaborazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La partenza vedrà schierate 60 auto storiche prodotte tra il 1910 e il 1970 iscritte al registro ASI o ACI Storico, le quali hanno partecipato a gare nazionali e internazionali come Mille Miglia, Targa Florio, Tour de Francee e a diversi concorsi di eleganza come Villa D’Este.

Saranno presenti alla competizione modelli di pregevole fattura come la Lancia Aurelia B24 del 1956, secondo gli storici una delle spider più belle mai costruite al mondo e utilizzata nel celebre film “Il Sorpasso”, oppure la Ermini 1100 Sport del 1955, tipico esempio di barchetta utilizzata nelle competizioni degli anni ’50, e ancora la Lancia Astura, la Rolls Royce 20/25 del 1938 appartenuta a Re Faruk d’Egitto e la Tarsaschi Urania. Da segnalare anche la Fiat Balilla 508 Coppa Oro, vincitrice nel 1933 dei primi 4 posti al Giro automobilistico d’Italia, la Buick 90, la Tarsaschi Urania, appartenuta alla pilota Maria Teresa De Filippi del 1949 che ha partecipato alla Mille Miglia del 1950, e la Giannini 750 Sport Siluro che fu proprio di Luigi Musso.

Un percorso panoramico ed elegante con una tre giorni dedicata alla cultura e alla storia con mostre d’arte fotografica e sfilate di moda ispirate agli anni ’20/’60. Nella giornata conclusiva verranno premiati vincitori nella splendida cornice del Castello di Santa Severa che sarà possibile visitare per l’occasione. Anche quest’anno la manifestazione sarà a sostegno dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù con una raccolta fondi e un momento dedicato ai giovani pazienti della struttura di Santa Marinella. I bambini potranno visitare le vetture e incontrare gli equipaggi i quali li accompagneranno in un giro per le vie di Santa Marinella.

“Il Trofeo ‘La Dolce vita’ è un evento che ha la capacità di valorizzare il territorio e creare cultura integrandosi perfettamente con i magnifici luoghi che il paesaggio ci offre – dichiara Daniele Padelletti, presidente dell’associazione e ideatore dell’evento -. Un importante momento per il rilancio del comparto turistico della zona. Sono molto fiero inoltre del nostro impegno, anche in questa edizione, in favore dei bambini dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di un segnale di speranza, soprattutto ora in un momento così complesso. Voglio ringraziare inoltre il presidente Nicola Zingaretti per il supporto della Regione Lazio all’evento”.

Tre le tappe del percorso che le auto dovranno percorrere le quali toccheranno le città di Santa Marinella, Caprarola, Bracciano e Tolfa. Diversi i riconoscimenti che verranno assegnati tra i concorrenti tra i quali Best in show, Premio 90 Pininfarina, Vetture anteguerra 1919-40, Vet. sport 1947-63, Vet. Porsche, Vet. granturismo, Vet. turismo, Coppa del presidente, Miglior abbinamento vettura abbigliamento conduttore anni 60-70, Miglior abbin. vet. abbigliamento cond. anni 40-50, Miglior abbin. vet. abbigliamento cond. anni 20-30, Mille miglia 1927-57, Coppa dame, Auto votata dai bambini del bambin Gesù, Gara cronometrata, Gara cron. Notturna.

Autocentri Balduina, dal 1962 concessionario Porsche a Roma, sarà lo sponsor automotive anche per questa edizione insieme alla Casa d’aste Wannennes e al Majestic Garage. Tra gli sponsor tecnici segnaliamo ASI (Automotoclub Storico Italiano), Mauto (Museo Automobile di Torino), Giro di Sicilia ed Etica Food. Per ulteriori informazioni e il programma dell’evento è a disposizione il sito della manifestazione circuitostoricosantamarinella.it.