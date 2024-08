Auto contro le barriere alla zona industriale, ferito un giovane di Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle ore 11 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Pierluigi Marchi, incrocio con via Alfio Flores, zona industriale, per incidente stradale.

Un ragazzo alla guida della sua vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo impattando violentemente contro il guardrail.

Giunti rapidamente sul posto i Vvf hanno subito estratto il ragazzo dalle lamiere affidandolo alle cure del personale sanitario del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

In seguito gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza la vettura e l’area interessata.

Presente anche la Polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.