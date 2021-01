Auto contro il muro del cimitero: due morti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tragedia nella serata di mercoledì 6 gennaio. Due ragazzi – un 25enne albanese e un 23enne italiano – sono morti: i due erano a bordo di una Peugeot 206 che è andata a schiantarsi contro il muro perimetrale del cimitero di Montorio Romano, lungo via Roma. Il più giovane, che sedeva sul lato passeggero, è deceduto sul colpo. L’altro, che si trovava al volante del mezzo, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Andrea, dove è spirato un’ora e mezzo dopo il ricovero.

Sul luogo del sinistro i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Nerola. Il conducente del veicolo, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva il rettilineo in discesa ha perso il controllo dell’auto che ha invaso la corsia opposta e ha impattato contro il muro. La salma del 23enne è stata traslata all’Istituto di Medicina legale de La Sapienza, quella del 25enne è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’Amministrazione comunale, in una nota, ha detto: “Un profondo dolore ha colpito questa sera la nostra comunità, due giovani vite sono state spezzate in un terribile incidente stradale. L’ Amministrazione comunale esprime con immenso dolore le più sentite condoglianze e la sua vicinanza alle famiglie, agli amici e amiche di Dante ed Enrik”.