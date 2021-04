Autismo, a Civitavecchia il Traiano diventa blu - Terzo Binario News

Il 2 Aprile 2016 si celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, sancita dalle Nazioni Unite per manifestare solidarietà e favorire la conoscenza sulla tematica del Disturbo dello Spettro Autistico.

Molte città del mondo celebreranno questa ricorrenza, illuminando monumenti, piazze, edifici famosi con il colore blu, sintomo del disturbo. E questo sarà il colore che, subito dopo il tramonto, abbraccerà la facciata del teatro Traiano, uno dei simboli civitavecchiesi, proprio per sensibilizzare la cittadinanza sulla giornata e sui problemi che richiama.

Anche le strutture educative comunali hanno voluto lanciare un messaggio, chiedendo alle famiglie un piccolo ma significativo gesto, tramite l’invio un disegno fatto dai bambini con l’utilizzo del colore blu. Un gesto simbolico, soprattutto in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, sociale ed economica, utile a manifestare solidarietà e favorire la conoscenza di una tematica così complessa e delicata, quale è il disturbo dello spettro autistico colpisce molti bambini in età prescolare. I bambini dei nidi, o quelli della sezione primavera e quelli della scuola dell’infanzia comunale, invieranno un disegno che sarà pubblicato come le piccole opere d’arte nella pagina Facebook “Servizi Educativi Comunali Civitavecchia”, accompagnate da alcune letture di storie e filmati preparati dal personale educativo.

Il plesso “Bambini di Beslan” sarà addobbato con palloncini blu in onore di questa giornata ed i bambini cammineranno su un percorso fatto di tanti piedini blu pitturati con la tempera, come simbolo di un percorso verso la relazione con l’altro: “tutti insieme nello stesso cammino”.

Questa iniziativa è stata ideata con la speranza che possa essere di supporto ad ogni famiglia nell’affrontare questo tema così delicato e misterioso come le sue cause. Tutto il personale delle tre strutture Comunali ha sentito la responsabilità educativa di proporre nel loro piccolo un’attività ludica come quella del disegno per i bambini, da fare a casa con le loro famiglie, che contribuisca a diffondere una corretta conoscenza ed un sentimento di rispettosa comprensione e vicinanza emotiva riguardo l’autismo.

Il Sindaco Ernesto Tedesco ringrazia i genitori e tutto il personale per aver aderito a questa iniziativa, mostrando sensibilità e comprensione sull’importanza di questa tematica.