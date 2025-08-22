Aurelia killer, la Califano: "Strada più pericolosa dell’intera provincia di Roma" • Terzo Binario News

“Faccio mio l’accorato appello della sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, sulla necessita di intervenire nel tratto di Aurelia che corre da Torrimpietra a Santa Marinella.

Un’arteria ormai trafficatissima, piena di pericoli, diventata tristemente teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali, come quello che ha coinvolto una ragazza di appena 36 anni solo pochi giorni fa.

L’Aurelia oggi è, statistiche alla mano, la strada più pericolosa dell’intera Provincia di Roma. Un record che vogliamo velocemente cancellare. Per questo ho presentato una mozione che impegna il Presidente Rocca e l’assessore Ghera ad aprire un tavolo di confronto con Anas attraverso il quale studiare interventi di miglioramento e messa in sicurezza”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano