Porta la droga al marito durante il colloquio, arresta una donna nel carcere di Civitavecchia • Terzo Binario News

Cerca di portare la droga al marito e finisce arrestata pure lei. È quanto accaduto a una donna nel carcere di Aurelia a Civitavecchia, recatasi nel penitenziario per un colloquio.

Il personale però, durante la perquisizione si è accorto dello stupefacente che la donna aveva nascosto addosso a sé e ieri si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto scattato per lei ma anche per il marito.

Si trattava di hashish, il che fa riflettere su tutto ciò che rischia di oltrepassare i controlli andando a finire nelle celle.

Stavolta però, come già successo con una madre nei confronti del figlio, sono scattate le manette.

A darne notizia è il sindacato della Fns Cisl Lazio, tramite il segretario generale Massimo Costantino: «Nell’ambito di una attività di controllo dell’esecuzione dei colloqui in presenza – scrive Costantino – il personale di Polizia Penitenziaria ha accertato la cessione sospetta da parte di una moglie al marito detenuto e, successivamente attivate le procedure di controllo e perquisizioni, il personale ha rivenuto hashish. L’episodio dimostra l’efficacia e la vigilanza della Polizia Penitenziaria nel contrastare l’introduzione e il traffico di sostanze stupefacenti all’interno delle carceri. I due sono stati, quindi, tratti in arresto per i reati in concorso in materia di stupefacenti aggravati per la cessione avvenuta all’interno della Casa Circondariale Nuovo Complesso Civitavecchia».

Con l’occasione, il sindacalista riporta sotto i riflettori le problematiche legate all’istituto civitavecchiese: «Attualmente presso il penitenziario di Aurelia mancano circa 50 di unità di Polizia Penitenziaria. Previsti dovrebbero essercene 261, mentre, in ambito regionale le unità di Polizia Penitenziaria mancanti risultano essere circa 900. Il sovraffollamento del carcere di Civitavecchia è di +210 detenuti in quanto ne sarebbero previsti 358 mente invece ne sono presenti 568. Nonostante le criticità che il sistema penitenziario affronta, una vera emergenza in questa calda estate, la Fns Cisl Lazio esprime un plauso alla professionalità dimostrata anche stavolta dal personale del carcere di Civitavecchia. Per il sindacato occorre garantire e tutelare il personale tutto affinché si possano migliorare le condizioni lavorative, evidenziando la necessità di riforme e miglioramenti nel sistema penitenziario, oltre ad aumentare il numero di personale nella regione Lazio», la conclusione di Massimo Costantino.

E fra gli agenti di Aurelia c’è grandissima apprensione per l’incidente stradale in cui è rimasto ferito in modo grave un agente 52enne in servizio nel penitenziario qualche giorno fa sulla strada litoranea di Capalbio, dove si sono scontrati un’automobile (sembra guidata da una 85enne) e una bicicletta, su cui si trovava l’agente fuori servizio, amante del pedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Capalbio, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che si sono occupate della messa in sicurezza dell’area e dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.