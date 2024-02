Traffico intenso in questi minuti sulla Via Aurelia. Come postato da un utente sul gruppo Facebook di Aranova, attualmente una lunghissima coda di macchine è ferma sulla via Aurelia.

Non è ancora noto sapere se si tratta di un incidente o se la manifestazione dei trattori che questa mattina ha paralizzato il tratto vicino Torrimpietra, si stia effettivamente spostando verso la città eterna.

Seguiranno aggiornamenti