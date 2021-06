Atti vandalici e fiamme a Torraccia: nel mirino l'ex nido Bimbilandia - Terzo Binario News

“Sapete cosa sono i punti verdi qualità? Sono concessioni a soggetti privati di grandi aree di verde pubblico ideate a metà degli anni 90: a fronte della cura del parco, il Comune di Roma ha consentito a questi soggetti di costruire e realizzare strutture sportive e di ristorazione a titolo gratuito; oltretutto, sempre il Comune ha garantito i mutui contratti dai privati per centinaia di milioni di euro, mutui di cui non è stata pagata alcuna rata da parte degli imprenditori e che oggi gravano sulle spalle dei romani”. Così Roberta Della Casa, ex minisindaca e delegata di Virginia Raggi nel Municipio IV.

“Diversi i soggetti finiti in manette o a processo ma nonostante questo, la maggior parte delle attività sono ancora aperte ed il IV municipio vanta “stranamente” il primato di essere il territorio con la maggior presenza di queste speculazioni. Fa parte di questa triste storia anche l’ex nido Bimbilandia di Via Bonifacio, nel quartiere Torraccia che nel 2015 fu definitivamente chiuso per una serie di irregolarità”.

“Qualche settimana fa la Lega di Salvini accende i riflettori su questa struttura e raccoglie le firme dei cittadini che giustamente chiedono un servizio senza però raccontare la verità e cioè che il lavoro per la messa in funzione sarà lungo ed in salita; senza dire che già nel 2018 questa amministrazione ha effettuato alcuni investimenti per l’adeguamento dell’immobile ma sfruttandolo come opportunità di consenso”.

Ieri, come ha ricordato Della Casa, “l’immobile è stato oggetto di atti vandalici ed è stato dato alle fiamme. Non ci facciamo intimidire! Andrò spontaneamente a raccontare alle autorità di Polizia ogni notizia utile alle indagini. La puzza di bruciato è più forte di quella lasciata dalle fiamme”.