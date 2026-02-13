Attentato incendiario contro un locale di Bracciano, indagano i Carabinieri • Terzo Binario News

Lo riferisce FanPage, è il secondo in pochi mesi

(foto FanPage) – Due molotov sono state lanciate nelle serate scorse davanti al Jumanji di Bracciano, un locale con bar e sala da biliardo in via Principe di Napoli, punto di ritrovo per tantissimi giovani, molto frequentato da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni. A darne notizia, Fanpage.

Un atto incendiario, il secondo avvenuto nel giro di sette mesi, dopo quello del 21 giugno del 2025 con il locale chiuso.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bracciano, che hanno svolto gli accertamenti di rito dentro e fuori all’esercizio commerciale e hanno avviato le attività d’indagine per cercare di risalire ai responsabili.

Il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi ha definito il fatto “di una gravità assoluta. Per la seconda volta in pochi mesi un’attività del nostro territorio è stata colpita da un attentato incendiario. Un gesto criminale che ha messo a rischio l’incolumità delle persone e che riguarda l’intera comunità. L’uso della violenza e dell’intimidazione per generare paura è inaccettabile e non può trovare alcuna tolleranza. Il Comune chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuate le responsabilità”.