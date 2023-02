Atletica, domenica il trofeo Città di Ladispoli organizzato dal Millepiedi • Terzo Binario News

“Con l’anticipo di un mese rispetto all’edizione scorsa, torna domenica il Trofeo Città di Ladispoli, sfida nazionale sui 10 km che ormai è già nel novero delle grandi classiche laziali.

Il litorale è pronto ad accogliere le centinaia di partecipanti alla competizione e si preannuncia grande battaglia per il successo, per entrare in un albo d’oro già molto prestigioso.

Torna a Ladispoli Luca Parisi, il campione uscente che sulle strade della cittadina laziale ritroverà Umberto Persi, terzo lo scorso anno.

A sfidarli Giuseppe Olimpo, portacolori campano dell’Atl.Isaura Valle dell’Irno finito secondo lo scorso anno alla Strasalerno. Di qualità anche la prova femminile dove torna la campionessa uscente Sara Carnicelli, che nell’occasione darà la rivincita a Silvia Nasso finita seconda lo scorso anno con un distacco importante, 3’40”.

Via Corrado Melone, davanti al Parco di Palo, ospiterà lo start della corsa, alle ore 9:30. Da lì i corridori affronteranno un circuito estremamente filante, con un paio di tratti in sterrato che non dovrebbero rallentare l’azione di corsa. Un percorso che, in caso di vento favorevole può anche regalare responsi cronometrici interessanti. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 15 euro, si può aderire fino a venerdì. Ricchissimo il montepremi, in particolare per le società e infatti molte stanno ancora preparando i loro elenchi con gli associati pronti a prendere il via”.

Per informazioni: Gruppo Millepiedi Ladispoli, tel.328.8437343, info@gruppomillepiedi.it