Ater e Regione comprano case a San Gordiano per edilizia sovvenzionata a canone sociale o concordato • Terzo Binario News

Boccata d’ossigeno per le case popolari a Civitavecchia. Infatti dalla Regione arriva la notizia dell’acquisto di un comprensorio di abitazioni in zona San Gordiano da destinare alle coppie giovani con reddito compreso fra i 25 e i 50mila euro.

«A seguito dell’acquisto – scrivono dagli uffici di via Cristoforo Colombo – da parte della Regione Lazio e di Ater Comprensorio di Civitavecchia del complesso edilizio della zona San Giordano, da destinare a edilizia sovvenzionata a canone sociale e a canone concordato, è stato finalmente pubblicato il primo bando in social housing». Nello specifico, l’intervento

è dell’assessore regionale alle Politiche Abitative Pasquale Ciacciarelli.

Lo scopo della pubblicazione del bando è quello di consentire all’Ater di «offrire affitti calmierati alle giovani coppie sotto i 35 anni, alle famiglie e agli appartenenti alle forze dell’ordine con redditi compresi tra i 25.175,18 e i 49.878,94 euro». Nello specifico, Ciacciarelli precisa che «la volontà è quella di garantire anche alle fasce medie, prive dei requisiti per accedere all’edilizia sociale, ma allo stesso tempo impossibilitate a trovare un alloggio a cifre sostenibili, una nuova soluzione abitativa. Si tratta di una risposta che riteniamo necessaria, soprattutto in un territorio come quello di Civitavecchia che, in ragione di un’alta frequentazione turistica, è sempre di più caratterizzato da un mercato immobiliare difficilmente sostenibile, ha concluso l’assessore Ciacciarelli.

Eco anche le dichiarazioni in arrivo dall’Ater di Civitavecchia: «Il commissario straordinario del comprensorio di Civitavecchia

Massimiliano Fasoli ha firmato la delibera del bando per l’housing sociale per una parte degli appartamenti dell’immobile del Pz4. L’Ater moltiplica il suo impegno verso le fasce sociali più vulnerabili, lanciando un piano ambizioso per rendere il mercato immobiliare più accessibile anche a tutta quella fetta di popolazione che abitualmente rimane esclusa dalle agevolazioni». L’Ater offrirà affitti calmierati a giovani coppie, forze dell’ordine e famiglie con redditi medi compresi tra 25mila e 49mila euro. Le nuove abitazioni, disponibili a canoni

inferiori del 20% rispetto ai valori concordati, consentiranno a molte famiglie di accedere ad alloggi realizzati recentemente a San Gordiano. «Si tratta – ha spiegato Fasoli – di una strategia per rispondere ad un’esigenza del mercato immobiliare che in questo territorio è ancora più marcata».