Atac: presentato il primo bus ibrido - Terzo Binario News

Il primo bus ibrido della flotta Atac è arrivato a Roma. Si tratta di un prototipo dei 100 autobus ibridi che entreranno in servizio a partire dall’estate prossima. La sindaca Virginia Raggi lo ha presentato oggi al deposito Atac in via Prenestina, insieme all’assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, l’AU di Atac Giovanni Mottura e i vertici di Daimler Buses|EvoBus Italia – l’AD Heinz Friedrich, il Direttore Commerciale Clienti Pubblici Michele Maldini e il Key Account Manager Gianluca Selvaggi.



“La flotta di Atac diventa sempre più ‘green’ grazie ai nuovi bus ibridi, mezzi acquistati dalla società che saranno impiegati su tutta la rete, dal centro alla periferia, contribuendo a migliorare il servizio in chiave sostenibile. È un investimento importante che va di pari passo con il processo di risanamento e rilancio della nostra azienda di trasporto pubblico”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.



I mezzi ibridi sono stati acquistati da Atac in autofinanziamento e contribuiranno non solo al rinnovo della flotta, ma anche alla sostenibilità ambientale: andranno infatti a sostituire veicoli euro 3 in servizio ormai da oltre 10 anni, con una riduzione di almeno il 50% delle emissioni inquinanti.



“Questi nuovi bus sono la dimostrazione che la strada scelta per rilanciare il trasporto pubblico nella Capitale è quella giusta. In pochi anni abbiamo ottenuto risultati importanti, tra cui il rinnovo di oltre la metà del parco mezzi. Oggi facciamo un nuovo passo avanti, confermando l’impegno per una mobilità sempre più sostenibile”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.



I 100 mezzi in arrivo sono autobus classe I urbani da 12 metri ibridi e con motorizzazione diesel euro 6, tutti dotati di cabina protetta, climatizzazione e pedana manuale per le persone con disabilità e di tutti gli impianti tecnologici installati sulle ultime forniture, fra i quali il conteggio dei passeggeri in salita e discesa e il sistema di videosorveglianza, antincendio e monitoraggio satellitare. È prevista inoltre la manutenzione full service dei mezzi per 10 anni.