Assuntina Antonacci: "La Procura mi contesta solo lo stalking" - Terzo Binario News

Tramite i suoi legali Chiocca e Guida, la 67enne rende nota la sua posizione sulla vicenda della vendita del casale di Tolfa che l’ha vista sottoposta alla misura del braccialetto elettronico alla quale ha rinunciato

“La sig.ra Antonacci, in riferimento al procedimento penale che la sta interessando, risulta allo stato essere solo persona indagata nelle more di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Diversamente da quanto riportato in alcuni articoli giornalistici comparsi in questi giorni, inoltre, la sig.ra Antonacci risulta al momento sottoposta ad indagini per il solo reato di atti persecutori: non sono stati contestati, dunque, i reati di violenza privata, danneggiamento e ricettazione.

I singoli presunti episodi di molestia e/o di danneggiamento descritti in alcuni dei citati articoli sono ancora sottoposti al vaglio della Procura della Repubblica di Civitavecchia, la quale, coadiuvata dalla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, sta ancora eseguendo, appunto, le opportune attività di indagine al fine, proprio, di accertare non solo se i fatti così come denunciati si siano effettivamente verificati ma soprattutto se gli stessi abbiano o meno rilevanza penale.

L’intera vicenda, che a quanto pare risulta avere importanza mediatica, in verità, trae origine, da un contenzioso civile (tra l’altro ancora non definito ed attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Civitavecchia) sorto tra la nostra assistita e la presunta persona offesa avente ad oggetto il più volte citato contratto di compravendita immobiliare.

Di conseguenza, molti dei fatti che vengono descritti e giudicati come “atti persecutori” devono diversamente essere ricondotti e tenuti proprio nell’ambito del predetto contenzioso civile.

Ad ogni modo e prescindendo da tale circostanza, la sig.ra Antonacci è del tutto estranea ai fatti ed alle condotte che le vengono al momento contestate.

La nostra assistita, da diversi mesi risulta aver lasciato non solo il casale oggetto di disputa ma anche il Comune di Tolfa, di conseguenza non ha più avuto alcun contatto diretto o anche solo telefonico con la presunta persona offesa.

Da ultimo, si rende necessario, chiarire e precisare che, contrariamente a quanto riportato nei citati articoli di giornale, la nostra assistita non è sottoposta alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

La sig.ra Assuntina Antonacci ha sin dall’inizio assunto un contegno assolutamente collaborativo tanto nei riguardi dei militari dell’Arma dei Carabinieri quanto nei confronti dell’autorità giudiziaria.

Confidiamo, pertanto, nell’attività investigativa avviata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia affinché l’intera vicenda venga quanto prima ricondotta a verità”.

Avv. Antonio Chiocca Avv. Angelo Guido