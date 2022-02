Personale senza Green pass, due autolavaggi chiusi dai Carabinieri a Finocchio e Tor Bella Monaca - Terzo Binario News

Nel corso dei quotidiani controlli finalizzati alla verifica delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Sars-Cov-2, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno proceduto alla chiusura provvisoria per 5 giorni di due autolavaggi, il primo in zona Finocchio, l’altro a Tor Bella Monaca.

Nel corso delle verifiche è emerso che i due titolari delle attività – un cittadino originaria dell’Egitto e un cittadino del Pakistan – avevano consentito a due loro dipendenti di presentarsi a svolgere le loro prestazioni lavorative pur essendo sprovvisti di Green Pass.

Invitabile l’erogazione della sanzione amministrativa dell’importo di 400 euro ciascuno e la sanzione accessoria della chiusura provvisoria delle rispettive attività.