Associazione Culturale Euterpe di Ladispoli ringrazia la Fondazione Cariciv per il sostegno ai progetti • Terzo Binario News

Nel territorio di Ladispoli, tra le varie associazioni impegnate nel sociale, ci siamo noi l’Associazione Culturale Euterpe Aps.

In realtà l’attività associativa, la svolgiamo non solo a livello locale ma anche oltre i confini nazionali ed europei.

Ci occupiamo, per chi non ci conoscesse, di disabilità o meglio dell’applicazione e divulgazione del rivoluzionario metodo Euterpe, allo scopo di implementare il benessere delle persone in generale ma in particolare dei soggetti più fragili.

Spiegare esaustivamente, in questa sede, cosa sia il metodo non è possibile, possiamo solo sottolineare che si sostanzia nella somministrazione calibrata di suoni, plasmati in base al risultato terapeutico ed alla reazione che si vuole ottenere sulla ovvero dalla persona in questione.

Doveroso pur nella sintesi, non tralasciare che il Metodo Euterpe ha ottenuto, nell’anno 2019, un prestigioso premo UNESCO, vanta pubblicazioni scientifiche ed è oggetto di ricerca.

All’interno della nostra associazione, abbiamo anche una realtà orchestrale inclusiva che vanta esibizioni in svariati e prestigiosi palchi. In questi ultimi anni di attività, abbiamo avuto il supporto ed il sostegno economico di diverse persone, gruppi e realtà finanziarie che riteniamo doveroso ringraziare pubblicamente.

Manifestiamo, quindi, la nostra sincera riconoscenza alla Fondazione CARICIV la quale, finanziando i nostri progetti, ci ha consentito di donare benessere a tanti bambini e alle loro famiglie. In particolare, riteniamo doveroso ricordare come dal 2021 la citata Fondazione finanzi annualmente le nostre “idee euterpiane” consentendoci di realizzare, nell’ anno 2021, l’“Open Day Euterpe” per la divulgazione nel territorio della nostra attività, comprensivo dell’acquisto di 2 violoncelli, 2 violini, 1 viola per il potenziamento della sezione archi dell’Orchestra, l’inserimento di 3 bambini autistici al “Corso Euterpe per l’autismo”, al quale ha fatto seguito la loro stabile inclusione in Orchestra. Con le elargizioni Cariciv abbiamo potuto procede all’acquisto di materiali necessari per ottimizzare i risultati progettuali, quali leggii, cavetteria, stage-box, banner e poster, microfoni stereo, piano digitale, licenza Pro Tools, mini proiettore, vaporizzatori di essenze, schede audio, hard disk. Nei successivi anni 2022/2023, a fronte degli strepitosi risultati raggiunti nel 2021, la Cariciv ha provveduto al finanziamento di ulteriori progetti “Corso di psicopedagogia musicale Metodo Euterpe e percorso orchestrale per ragazzi con bisogni specifici” del 2022 e “Ricerca musicoterapia orchestrale Metodo Euterpe” e “Corso di formazione nel Metodo Euterpe” del 2023, sempre rivolti a bambini nello spettro autistico, consentendo così ad altri piccoli utenti di usufruire, senza alcuna spesa a carico delle relative famiglie, dei corsi musicali sia individuali che collettivi presso la nostra associazione.

Nell’auspicio di seguitare nella preziosa e proficua collaborazione, rinnoviamo i nostri ringraziamenti alla Fondazione Cariciv.