Demolitore al km 38 dell'Aurelia, Trani dice no • Terzo Binario News

“L’impianto impatterebbe pesantemente sulla fauna e sull’assetto idrogeologico complementare al Bosco di Palo di Ladispoli finendo per soffocarlo”

“Dopo la pubblicazione della procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) per permettere l’insediamento di un autodemolitore al km 38 ho ritenuto opportuno fare un approfondimento.

Ho rilevato che l’insediamento ricade per oltre l’ 80% in terreno agricolo tutelato come esposto nel progetto; che non si tratta di un insediamento indispensabile per la sopravvivenza dell’azienda proponente del progetto , avendo già contemporaneamente avviato un’altra procedura di adeguamento di altro impianto.

La proposta va ad insediarsi in un’area solo marginalmente interessata dalla variante di PRG, dove non sono previste opere di urbanizzazione e sostengo che quel tipo di impianto impatterebbe pesantemente sulla fauna e sull’assetto idrogeologico complementare al Bosco di Palo finendo per soffocarlo.

Per questi motivi ho deciso di presentare un’ osservazione, chiedendo che il progetto non venga approvato. Mi sarebbe piaciuto trovare un punto di incontro per una azione comune con le altre forze politiche ma continuo a non ricevere segnali di collaborazione. La mia azione continua con fatti concreti nel solo interesse della città di Ladispoli”.

Eugenio Trani

Consigliere Comunale

Verso Ladispoli