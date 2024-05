Assegnati i chioschi di Capocotta, ruspe per le strutture abusive • Terzo Binario News

Al via la stagione balneare a Capocotta. Già pronti a riaprire tre chioschi che, come previsto dal bando, garantiranno per i prossimi sei anni (rinnovabili con altri 6) ristorazione, servizi igienici, cura delle dune, pulizia e sorveglianza.

Per gli altri due lotti è stato pubblicato un bando temporaneo volto a garantire i servizi primari. Intanto sono iniziate le demolizioni di quello che rimaneva sull’arenile dei due chioschi abusivi, di cui uno distrutto dall’erosione e l’altro devastato da un incendio. L’assegnazione è prevista per il prossimo anno.