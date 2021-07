"Assaggio" di campo al torneo “Futsal in the family”: la spunta il Santa Severa - Terzo Binario News

Un assaggio di calcio a 5 giocato in un torneo che fa da trampolino verso una stagione che – si spera – sarà completa dall’inizio alla fine. Il futsal locale si è dato appuntamento a San Liborio per il triangolare “Futsal in the family” a cui hanno partecipato i padroni di casa dell’Atletico Tirrena di serie D, il Santa Severa Futsal di C2 e il Civitavecchia di C1. L’hanno spuntata i santaseverini ma al di là del risultato sportivo contava calcare il sintetico e riprendere confidenza con qualcosa di vicino al calcetto ufficiale.

«Lo scopo era quello di riprendere – spiega il tecnico del quintetto di San Liborio Fabrizio Nunzi – trovandoci in piena estate, era solo una sgambatura messa in piedi senza neanche un giorno di preparazione. Bisognava solo ritrovarsi». Poi uno sguardo all’autunno, ancora senza la certezza di giocare: «Chissà se la serie D riparte, la speranza è per il via a metà ottobre. Se così fosse, allora si partirebbe nella prima settimana di settembre. La squadra è grossomodo la stessa dell’anno scorso, quando poi si bloccò tutto. Di fatto il torneo è servito per vederci per la prima volta sul campo, affrontando squadre di categoria superiore. Bene così» la conclusione di Nunzi.

Dal punto di vista dei risultati, il Santa Severa ha superato la Tirrena, superata poi per 7-2 dai nerazzurri. La sfida finale fra Civitavecchia e Santa Severa si è chiusa sul 2-2, pertanto si sono resi necessari i calci di rigore per decretare i vincitori. Dal dischetto l’hanno spuntata i neroverdi, aggiudicandosi il torneo.

Un commento dal sodalizio nerazzurro: «È stata una buona sgambatura, dopo essere stati fermi per tantissimi tempo. Nonostante le assenze è andata bene e per l’occasione in rosa sono scesi in campo Persi, Poggi, Cerrotta, De Amicis, Leone, Todaro, La Valle, Converso, Paolucci e Di Bonaventura.

Un ottimo allenamento in vista della stagione di C1». Tornato in Italia dopo una parentesi in Inghilterra, possibile l’approdo al Civitavecchia di Matteo Tiberi. Per mister Simone Tangini «gli obiettivi restano la riconferma del gruppo della scorsa stagione e l’accordo con qualche giovane».