Orfini: "A Civitavecchia neanche uno straccio di cartellone estivo" - Terzo Binario News

“Quante volte ci siamo chiesti che città vorremmo per il futuro? Una città operaia di giovani che cercano lavoro in centrale? Una città di portuali che guarda al mare come unico orizzonte? Oppure, come si riempiono la bocca i politici locali ad ogni campagna elettorale, una città a vocazione turistica?

Un sogno… la Marina con la sabbia, le onde, i surf… una barriera ad evitare che le mareggiare invernali portino via tutto… un sogno…

Ma come tutti i sogni poi c’è il risveglio e mai come quest’anno il risveglio è terribile… mentre si parla di turismo non si organizza uno straccio di cartellone estivo e la sera non solo non c’è motivo per venire da fuori a visitare la nostra città, ma se vogliamo gustare uno spettacolo artistico, culturale o musicale siamo costretti noi civitavecchiesi ad andare nei paesi limitrofi ben organizzati ed accoglienti.

Vorrei dire agli amici che governano la nostra città, prima che si facciano prendere da risentimenti personali, che da cittadino mi sento tradito ed offeso da un’amministrazione che ha permesso tutto questo.

Trovo impossibile fare elogi, ma sarebbe grave anche non stigmatizzare il “nulla”. Ancora una volta spero vivamente di dovermi scusare perché contraddetto dai fatti… ma intanto questa stagione estiva è andata”.

Corrado Orfini