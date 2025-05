Asl Roma 4, il bilancio degli screening oncologici preventivi • Terzo Binario News

Si è conclusa a metà aprile la campagna di screening oncologici promossa dal Servizio Screening della ASL Roma 4 che grazie all’ambulatorio mobile ha portato la prevenzione oncologica direttamente tra i cittadini di Civitavecchia.

In totale sono state erogate 11983 prestazioni: sono state eseguite 6100 mammografie di queste, 425 donne sono state sottoposte a esami di approfondimento e 35 di loro sono state prese in carico dal senologo della ASL Roma 4, dottor Marco Benedetti, per sottoporsi ad intervento chirurgico; sono stati consegnati 4207 kit per lo screening del colon retto e intercettate 15 neoplasie del colon. Infine, sono stati effettuati 1676 esami citologici HPV con 29 donne risultate positive a ceppi ad alto rischio per il tumore della cervice uterina.

“L’iniziativa – ha dichiarato la dottoressa Elisabeth Galliano, coordinatrice del Servizio Screening della ASL Roma 4 – ha mostrato una risposta molto positiva da parte della cittadinanza, dimostrando una crescente consapevolezza sull’importanza della prevenzione. La diagnosi precoce resta lo strumento più efficace per combattere i tumori”.

Il tour della prevenzione non si ferma: l’unità mobile è attualmente operativa nel comune di Allumiere, dove dal 2 maggio ad oggi sono state eseguite 450 mammografie e distribuiti 170 kit per il colon-retto. Dal 12 al 21 maggio, il truck sarà presente nel comune di Tolfa.