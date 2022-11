Asl Rm4: inaugurato il consultorio nell'ospedale San Paolo, la consigliera Tidei: "Presidio significativo per Civitavecchia" • Terzo Binario News

“Oggi pomeriggio, insieme all’assessore Alessio D’Amato, alla direttrice generale dell’Asl Roma 4 Cristina Matranga, al collega consigliere Emiliano Minnucci e agli amministratori del territorio, abbiamo inaugurato il nuovo consultorio di Civitavecchia, che torna all’interno dell’ospedale San Paolo con una veste rinnovata e numerosi servizi per rispondere alle esigenze delle donne e delle famiglie” lo dice la consigliera regionale Marietta Tidei, Iv.

La struttura offrirà infatti prestazioni quali ginecologia, ostetricia, infermieristica, endocrinologia e andrologia, pediatria, assistenza sociale, sostegno all’allattamento e corsi pre-parto. Sarà inoltre disponibile un servizio gratuito di fondamentale importanza quale lo “Spazio giovani”, che prevede iniziative rivolte agli adolescenti, alle loro famiglie e alle scuole sui temi della sessualità, della contraccezione, della sfera affettiva e delle relazioni interpersonali e familiari dei ragazzi.

Si tratta di un presidio estremamente significativo per la città di Civitavecchia e un ulteriore passo avanti complessivo della Regione Lazio, a seguito dello stanziamento di oltre 850 mila euro per il Piano della “Promozione del benessere della persona attraverso l’accesso ai consultori familiari”, per i quali è inoltre previsto un ampio progetto di riqualificazione edilizia e tecnologica.

“In un momento in cui, a livello nazionale, il Governo con la nuova manovra finanziaria ha deciso di tagliare di oltre il 10% i fondi per la sanità pubblica, ritengo fondamentale valorizzare quanto la Regione Lazio ha fatto e continuerà a fare in questo ambito, a sostegno delle fasce di popolazione maggiormente bisognose di assistenza” conclude Tidei.