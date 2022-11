Assemblea nazionale Anci, partecipa anche il presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici • Terzo Binario News

Anche la città di Civitavecchia partecipa alla XXXIX edizione dell’Assemblea nazionale dell’ANCI in corso di svolgimento a Bergamo, per discutere dei principali temi che riguardano i Comuni e gli amministratori locali in un confronto con il nuovo governo ma anche con il mondo economico e sociale. Il congresso è stato inaugurato alla solenne presenza del presidente della repubblica, Sergio Mattarella. Nei prossimi giorni è inoltre prevista la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, e di altri rappresentanti del Governo.

Si tratta di un importante confronto tra municipalità e istituzioni che caratterizza l’assise e, in particolare, per le risposte che i rappresentanti del nuovo Governo vorranno dare alle istanze che i Sindaci ed agli amministratori locali, vera ‘voce del Paese’, rappresentano a nome delle loro comunità. Tra le principali questioni: l’attuazione del Pnrr, la mobilità sostenibile, l’innovazione, la digitalizzazione, la salute ed il welfare.

A rappresentare la nostra città, il Sindaco di Civitavecchia, Avv. Ernesto Tedesco, il presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici srl, Avv. Fabrizio Lungarini, ed il membro del CdA di CSP Srl, dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli.

Il presidente Lungarini è stato invitato ad intervenire ad un importante convegno sul capitale umano della forza lavoro e sulla capacità per la pubblica amministrazione e le partecipate di attrarre e trattenere talenti. Presenti anche Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia, Francesco Verbaro, docente della scuola media superiore di P.A., Renato Ruffini docente dell’Università statale di Milano, oltre all’assessore Alessia Cappello del Comune di Milano.

<< Si tratta di un riconoscimento per l’intenso lavoro svolto in CSP per la valorizzazione e formazione dei lavoratori, – ha dichiarato il presidente di CSP Srl, Avv. Fabrizio Lungarini – nel quale l’amministrazione comunale ha creduto e dal quale si stanno da tempo raccogliendo i frutti >>.

Dopo la partecipazione alla fiera dei Trasporti e a Ecomondo, prosegue dunque un percorso di interazione con le altre comunitá ed esperienze che potranno soltanto arricchire di contenuti le prospettive della società partecipata del Comune di Civitavecchia.

<< Nel confronto, ciò che sta emergendo è che non esistono societá tanto complesse in termini di quantitá di servizi pubblici resi alla comunità e a totale partecipazione Comunale – conclude Lungarini – questo è motivo di orgoglio in uno scenario generale di abbandono del modello di gestione pubblica. La scommessa è e rimane quella del definitivo risanamento e dell’aumento delle competenze del nostro personale >>.