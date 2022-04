Asl Rm4, elezioni rinnovo Rsu: Ugl Salute conquista un seggio con Sara Galizia - Terzo Binario News

Anche nella Asl Rm4 la Ugl Salute conquista un seggio nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu.

“È un risultato di grandissimo valore – commenta il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano – perché per la prima volta le urne danno ulteriore forza alle nostre battaglie. Merito della candidata eletta, Sara Galizia, a cui va il mio personale augurio per il lavoro che l’aspetta e quello di tutta la Ugl Salute. Ma se questo storico risultato è stato centrato è anche grazie al contagioso entusiasmo e alla fiducia che raccoglie in tanti operatori sanitari Fabiana Attig, Segretario Territoriale di Civitavecchia. Ora, come nel nostro stile, ci rimboccheremo le maniche per portare avanti il nostro progetto di rivoluzionare il SSN senza tregua puntando tutto sui professionisti della Sanità ultimo baluardo di un sistema come più volte denunciato alla deriva” conclude il sindacalista.