Ascensore rotto: carabinieri prendono in spalla donna disabile e la portano al sesto piano • Terzo Binario News

I militari aiutano una 68enne romana, che vive da sola

Una 68enne romana, disabile in carrozzina, nel pomeriggio di ieri ha contattato il 112 perché l’ascensore del suo palazzo era fuori servizio e non poteva raggiungere la sua abitazione al sesto piano, dove vive da sola.

Sul posto, presso lo stabile in via Ostiense, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo, che hanno preso in spalla la donna e, percorsi i 6 piani a piedi, l’hanno accompagnata a casa.