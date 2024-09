Arriva l'app per i taxi di Civitavecchia • Terzo Binario News

Già attiva per iOs e Android, permette di seguire la vettura in tempo reale, Piendibene: “In arrivo due ztl in città”

Prenotare un taxi a Civitavecchia con l’app. Adesso è possibile, tramite un servizio avviato dal comune di Civitavecchia di concerto con la categoria.

Presentata al Pincio, l’app consente – tramite la sola registrazione, senza richiesta di dati – di prenotare o richiedere la corsa.

“Questo era un progetto pensato dall’amministrazione Tedesco – ammette il consigliere delegato Ismaele De Crescenzo – e a questa presentazione era stato invitato l’ex assessore Dimitri Vitali, assente per altri impegni. C’è stata la necessità di adattare l’app alle auto bianche civitavecchiesi concordando con loro il tipo di servizio da offrire. Per noi torna centrale il taxi come servizio di pubblica utilità e ci fornirà dei dati importantissimi per sapere quante licenze dovranno essere emesse prossimamente”.

Nei due mesi di test fra luglio e agosto l’app è stata scaricata 250 volte senza che venisse pubblicizzata minimamente. Di questi download, un buon 30% proviene da turisti americani. L’idea è quella di allargare il servizio a tutto il tpl cittadino.

“Si era pensato di aderire anche a T-Taxi, il servizio offerto a Roma – ha detto la dirigente Bruna Luce – ma non era adatta. In questo modo abbiamo anche evitato di dare spazio ad Uber.

L’app non consente pagamenti ma è possibile visualizzare le tariffe (che non sono fisse come nel tratto Roma-Fiumicino perché manca un protocollo di intesa fra Campidoglio e Pincio così come con il comune aeroportuale) e dalla chiamata del cliente cerca fra i tassisti che hanno attivato la disponibilità. Si può richiedere una corsa aggiungendo note come gli animali di taglia grande, valigie ingombranti o se si tratta di u trasporto disabili. raccolte tutte le info, la app inizia a cercare i taxi liberi finché non trova chi accetta la chiamata. A quel punto si apre la chat. In un aggiornamento che arriverà fra qualche giorno, le chiamate arriveranno al tassista fisicamente più vicino al cliente.

Infine il sindaco Marco Piendibene ha detto che sono allo studio due ztl per Civitavecchia: una “gialla” più periferica con dei varchi intelligenti a sorvegliarla e una “rossa” del centro storico riservata ai residenti.