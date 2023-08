Arriva il photored al semaforo sull'Aurelia a Cerveteri • Terzo Binario News

All’incrocio fra via Fontana Morella e Campo di Mare, verrà preso a noleggio per tre anni sanzioni a chi passa con il rosso

Il semaforo sull’Aurelia, nel comune di Cerveteri fra via Fontana Morella e Campo di Mare, verrà dotato di photored, il sistema elettronico che sanziona chi passa con il rosso.

Lo sancisce la Determinazione n. 1506 dell’11 agosto 2023, firmata dalla comandante della Polizia Locale, in cui viene emesso nero su bianco il noleggio dell’apparecchio da una ditta specializzata di Manduria (in provincia di Taranto) a seguito di una procedura negoziata. Totale di spesa per piazza Risorgimento, circa 167 mila euro spalmati in tre anni, per quattro apparecchi.

Per gli automobilisti significa fermarsi prima della linea bianca con il semaforo arancione o rosso, per la multa in automatico.