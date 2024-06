Arriva il noleggio di monopattini elettrici a Santa Marinella • Terzo Binario News

Inaugurato, questo pomeriggio, alla presenza del sindaco Piero Tidei e del presidente del consiglio Emanuele Minghella , il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing attivo su tutto il territorio comunale di Santa Marinella.

Saranno disponibili 40 monopattini che potranno essere utilizzati anche solo per alcuni minuti od ore, ma sarà anche possibile stipulare abbonamenti giornalieri. I mezzi potranno essere prenotati utilizzando l’ App Bike Boom, facilissima da usare, che si può scaricare sul proprio telefonino da Play Store.

“Abbiamo promosso con entusiasmo questa iniziativa in quanto crediamo si debba seguire un passo sempre più green sostenendo una mobilità eco-sostenibile, che punta al rispetto dell’ambiente circostante – ha commentato il sindaco Tidei – e con i nuovi monopattini elettrici targati “Bike Boom” offriamo alla città un piano di responsabilità e sicurezza, un’ulteriore modalità di spostamento per tutti i cittadini.

Penso penso soprattutto ai turisti i che desidereranno raggiungere le spiagge o altre destinazioni in pochi minuti a bordo delle ecologiche due ruote”. Non è stato previsto nessun costo del servizio a carico del Comune, che ricaverà anche un rapporto mensile e dettagliato con i dati derivanti dall’utilizzo dei monopattini.

L’iniziativa che per ora è sperimentale, proseguirà fino al prossimo 31 dicembre.

Il servizio di sharing è stato dislocato in maniera strategica in location tra le più frequentate anche dai turisti, Da domani i monopattini stazioneranno pronti per essere utilizzati press il Parco Saffi, il Parco Maiorca, Parco Kennedy al Lungomare Marconi ,e presso la Terrazza della Passeggiata a Mare e sul lato di via IV Novembre vicino alla stazione ferroviaria. I monopattini a noleggio saranno presenti anche in Piazza Civitavecchia, press il Porticciolo turistico e a Piazza Gentilucci-