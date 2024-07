Armato di sciabola gira in strada al Prenestino • Terzo Binario News

Girava per in strada con una sciabola. Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino è intervenuta ieri mattina in via Aquilonia, per la presenza di un uomo che impugnava una sciabola, modello per ufficiali delle Forze Armate.

Il 48enne, di nazionalità italiana, è stato subito fermato e accompagnato presso gli uffici per le procedure di identificazione e al termine degli accertamenti di rito è stato denunciato per porto abusivo di armi. La sciabola è stata posta sotto sequestro.