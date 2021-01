Aria scrive ai candidati Fir: "Solo in due hanno parlato di arbitri" - Terzo Binario News

Lettera aperta ai candidati alla Presidenza della Federazione Italiana

Rugby

Egregi Signori Candidati,

è di questi giorni la pubblicazione delle varie candidature alla

Presidenza della Federazione Italiana Rugby, per lo più accompagnate da

curricula e da qualche programma.

L’associazione ARIA – Arbitri di Rugby Italiani Associati – che

rappresenta larga parte degli arbitri italiani prende spunto per

chiedere a tutti voi quali siano le intenzioni programmatiche relative

alla categoria arbitrale.

Ad oggi solo due candidati si sono espressi in merito mentre il

Presidente in carica ricandidato, in questi lunghi otto anni, ha già

largamente dimostrato quale sia la sua linea. Gli altri, ad oggi, non

hanno reso noto il loro pensiero riguardo agli arbitri che, come è noto,

non hanno diritto di voto sebbene siano esseri pensanti e quindi in

grado di avere un’opinione.

La stragrande maggioranza della categoria ritiene che la CNAr debba

riacquistare la sua totale indipendenza “dall’Ufficio tecnico” e che la

Commissione stessa sia restituita per intero agli arbitri, rimuovendo le

figure provenienti dall’esterno della categoria, ritornando ad avere il

pieno diritto e la completa autonomia nel gestire il settore arbitrale

e, soprattutto, di incaricare o rimuovere i componenti del “Gruppo

Tecnico Arbitrale”.

Altro argomento non meno importante sul quale saremmo curiosi di

conoscere le intenzioni dei signori candidati riguarda le loro opinioni

circa la richiesta di riconoscimento della nostra associazione (ARIA).

Essa è stata inviata ormai da più di un anno alla Presidenza Federale la

quale, incomprensibilmente, non ha ancora dato risposta alcuna, con un

evidente ricorso alla “tattica dello struzzo”.

Alla luce di questo chiediamo formalmente a tutti i Candidati alla

Presidenza della Federazione Italiana Rugby quale sia la loro posizione

nei confronti della categoria degli arbitri e del riconoscimento della

loro associazione.

Restiamo in attesa di una risposta pubblica. Copia di questa lettera

aperta sarà inviata a tutti i tesserati arbitri ed alle maggiori testate

giornalistiche italiane tradizionali e in rete.

per A.R.I.A

Giuseppe Ruta