Germana Raponi torna al primo amore: il lancio del disco - Terzo Binario News

Ferme le competizioni di squadra, lei presidente del Santa Marinella Rugby, ha ripreso a gareggiare: “Punto a superare i 40 metri”

Germana Raponi torna al primo amore, l’atletica leggera. La presidente del Santa Marinella Rugby, ex giocatrice dell’Italrugby e allenatrice della palla ovale ha ricominciato con le gare individuali con la Tirreno, la società con la quale ha iniziato a praticare sport prima di passare a mischie e pali ad acca.

Lei, specializzata nei lanci, è salita sulla pedana dello stadio Guidobaldi di Rieti dove è partita la stagione agonistica. Si è trattato di una competizione regionale, a cui la società biancazzurra ha aperto il 2021.

Germana, nella categoria Sf si è cimentata nel disco, chiudendo con un lancio da 36,93 metri, sfoderando subito una misura vicina al personale ovvero il 37,59m risalente addirittura al 2010. “Paradossalmente è merito del Covid – spiega – perché con il rugby fermo e visti i rapporti con la Tirreno che ho mantenuto nel tempo, oltre all‘arrivo del tecnico Mauro Leoni, si sono create le condizioni giuste per ricominciare, rimettendomi in gioco. Le emozioni sono state le stesse di quando iniziai, è stato come tornare “ragazza”. A parte passeggiate, devo fare la preparazione fisica per rimettermi in forma. In Sabina doveva essere un gioco e invece è arrivato un risultato positivo. È un po’ come ricominciare a camminare, serve riprendere confidenza, la sensibilità con l’attrezzo”.

E adesso che succede? esclama la Raponi, poi torna subito seria: “Che continuo !” esclama la Raponi, poi torna subito seria: “Continuo perché ho un obiettivo da centrare. Nel 2010 avevo deciso che volevo superare quota 40 metri ed eccomi qua, decisa a oltrepassare quella soglia”. Esordio per Martina Petri, Allieva 2005, nel lancio del giavellotto.

Da sodalizio biancoceleste scrivono: “L’arrivo di Mauro Leoni, plurimedagliato tricolore, arricchisce la squadra civitavecchiese di un rinnovato entusiasmo nella specialità dei lanci. Il 2021 si apre nel migliore dei modi”.

Il presidente Claudio Ubaldi: “Martina ha gareggiato mentre nevicava nel capoluogo reatino. Al suo esordio, è scesa in pedana sicuramente nelle condizioni meteorologiche peggiori, ma non si è comunque persa d’animo. Ringrazio Leoni per avere saputo dare, in pochi mesi, la giusta determinazione ma soprattutto la corretta gestione della competizione”.