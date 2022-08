Da venerdì 12 agosto a lunedì 15 agosto a partire dalle ore 19:30 fino ore 00:30 del giorno successivo, sono istituite le aree pedonali di Ladispoli in Viale Italia, in Piazza Marescotti e in Via Regina Margherita (tratto Piazza della Vittoria – Via Lazio), con rimozione forzata dei veicoli ad eccezione dei posti riservati ai disabili presenti in Piazza Marescotti, alle forze di polizia e ai mezzi di soccorso e emergenza.

