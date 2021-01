Ardita: "Pedoni a rischio in via Taranto, non voglio ci scappi il morto" - Terzo Binario News

In un video, il consigliere Fdi Giovanni Ardita mostra la pericolosità della situazione della viabilità di via Taranto: nello specifico, un attraversamento pedonale male indicato.

https://www.facebook.com/100057156185929/videos/181991497049389/

“Attraversamento via Taranto davanti a Spazio Casa, percorso guidato per non vedenti: il sottoscritto nella veste di consigliere comunale ritiene importante segnalare che numerosi cittadini attraversando rischiano di essere investiti dalle vetture.

Insisto nel dire che la prevenzione è importante e non si deve intervenire solo dopo che si sia verificato un incidente o che ci scappi il morto”.