Ardita: "Code all'ingresso nord di Ladispoli, serve una viabilità alternativa" - Terzo Binario News

“Numerose sono le segnalazioni pervenute dai cittadini di Ladispoli che rientrando da lavoro la sera dall’ingresso nord Aurelia km.41 dopo le 19.30 rimangono bloccati da lunghe file di macchine che entrano al Mc Donald’s di Ladispoli, lo stesso ingresso dell’Aurelia è quello principale per chi da Roma o Civitavecchia esce dall’autostrada di Cerveteri per entrare nella cosiddetta entrata del cimitero, che a proposto sempre grazie al MC Donald’s diviene una discarica a cielo aperto di buste e cartoni del MC.

Una quindicina di giorni fa la fila interminabile di persone che entravano ed uscivano dal Mc Donald ha portato ad una accesa discussione tra due automobilisti.

Chi ha autorizzato il MC Donald’s, diciamo la verità durante la giunta Paliotta, quale è il dirigente che ha dato il parere positivo del piano della viabilità non aveva previsto il caos che si poteva creare tra le macchine in fila e le macchine che rientrano la sera dal lavoro? Ladispoli ha soli due ingressi sull’Aurelia uno a sud al km.37 ed uno a nord quello di cui stiamo parlando al km.41.

E’ veramente uno scandalo, afferma agguerrito il leone della destra Ardita, che punta il dito su chi non ha proprio pensato che il Mc Donald’s si doveva progettare una sua uscita sull’Aurelia dove entrano solo i clienti del MC e non andare ad intensificare il traffico già esistente in quelle ore di punta in orario serale, orario di rientro dei lavoratori nell’ingresso nord di Ladispoli.

Alla problematica proponiamo un soluzione, il Mc Donald’s come è stato realizzato lo svincolo dall’Aurelia al campo di calcio Angelo Sale, si deve adottare di una sua propria viabilità ed ingresso sull’ Aurelia. Presentasse un progetto di svincolo all’Anas e a tutti gli enti competenti.

L’amministrazione comunale di Ladispoli si faccia carico di una struttura commerciale cosi importante che blocca il traffico al km.37.000 Aurelia oppure se ne parlerà il giorno che si verificherà un incidente? La gente si sta spazientendo a fare file interminabili di 30/40 minuti per fare 100 metri per tornare a casa alla zona Miami o Cerreto: alla prima seduta di consiglio presenterò un’interrogazione in consiglio per rappresentare la problematica e per cercare una soluzione.

Ma il primo cittadino oltre a pensare allo Street Food della piazza, sulle cui ricadute commerciali e benefeci nutriamo seri dubbi, quanto ha portato alle casse comunali a proposito, credo che nella veste di primo cittadino dovrebbe uscire ogni tanto da casa e dal comune e attraversare la Street Aurelia per rendersi conto che si blocca dopo le 19.30 per tanti lavoratori al rientro a Ladispoli che dovrebbero, nella normalità, tornare a casa per mangiare con la propria famiglia”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli