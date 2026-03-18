Archivio Paese, la storia di Tolfa e dei suoi abitanti raccontata in migliaia di fotografie • Terzo Binario News

Il progetto si presenta alla cittadinanza sabato alle 17 al Museo Civico Archeologico

Sabato 21 marzo alle ore 17, presso il Museo Civico Archeologico di Tolfa, largo 15 marzo 1799, si terrà il primo incontro pubblico dedicato alla presentazione di Archivio Paese, un progetto nato con l’obiettivo di costruire un archivio fotografico di comunità orientato al futuro, attraverso la raccolta, digitalizzazione e valorizzazione delle fotografie vernacolari custodite negli archivi privati degli abitanti di Tolfa.

Archivio Paese avvia un percorso strutturato e partecipato di valorizzazione della memoria collettiva del territorio, con l’intento di preservare, organizzare e condividere una parte significativa del patrimonio immateriale della comunità. Cuore dell’iniziativa è la creazione di una banca della memoria, un archivio digitale innovativo concepito non solo come strumento di conservazione, ma anche come spazio dinamico di ricerca, narrazione e restituzione pubblica.

Il progetto è dedicato alla raccolta, digitalizzazione e sistematizzazione di materiali fotografici e audiovisivi di carattere vernacolare: preziose testimonianze della vita quotidiana, delle tradizioni, dei riti e delle trasformazioni del territorio. Particolare attenzione è rivolta al fondo di Giovanni Padroni, figura centrale nella raccolta della documentazione visiva della storia recente di Tolfa, il cui archivio rappresenta una risorsa straordinaria per la costruzione di una narrazione condivisa della memoria locale.

Tra le attività previste dal progetto: la ricerca sul campo, l’inventariazione e la digitalizzazione dei materiali, il trasferimento e l’allestimento del fondo Padroni presso il Museo Civico Archeologico di Tolfa, la creazione di una piattaforma web dedicata, la produzione di nuovi contenuti audiovisivi e l’attivazione di laboratori partecipativi con scuole e cittadinanza curati insieme a Taitle Ingegno Multiforme.

Archivio Paese si propone di diventare uno strumento vivo e condiviso, capace di trasformarsi in patrimonio comune della comunità e degli studiosi, in risorsa educativa per le nuove generazioni e in base per lo sviluppo di future progettualità culturali. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Tolfa, all’interno del progetto “Il Borgo di Tolfa tra artigianato e turismo”.

L’incontro pubblico del 21 marzo sarà l’occasione per raccontare alla cittadinanza i processi avviati, le attività già svolte e quelle in programma, presentando il progetto e le figure professionali coinvolte.

Intervengono, per Archivio Paese, Valentina Vannicola e Alessandro Toscano; Benedetta Cestelli Guidi, storica e critica della fotografia; Alessandro Coco, esperto in archivi digitali;

Giordano Iacomelli, direttore del Museo Civico Archeologico di Tolfa. Con il saluto della sindaca Stefania Bentivoglio

Un’occasione per scoprire come nasce un archivio di comunità, dove la memoria privata diventa patrimonio condiviso. L’incontro è aperto alla cittadinanza.