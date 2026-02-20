Archeologia, con Ars Bonus finanziato anche il Museo di Civitavecchia • Terzo Binario News

Fondazione Nazionale delle Comunicazioni sostiene tre interventi della Direzione regionale Musei nazionali Lazio. Gli altri all’Abbazia di Casamari e il “G. Carettoni” di Cassino

i sono gesti di generosità capaci di generare cura, metodo e cantieri di tutela. Grazie alle erogazioni liberali effettuate attraverso Art Bonus da un unico mecenate – Fondazione Nazionale delle Comunicazioni – la Direzione regionale Musei nazionali Lazio avvia concretamente tre interventi di conservazione e restauro su opere e reperti di straordinario valore, in tre luoghi della cultura del territorio. Un sostegno complessivo pari a 49.000 euro che si traduce in azioni concrete di tutela e valorizzazione.

Art Bonus è lo strumento che consente di sostenere il patrimonio culturale pubblico attraverso erogazioni liberali tracciabili e consultabili online, favorendo una partecipazione attiva di cittadini, imprese e fondazioni alla cura dei beni culturali.

Le schede dei progetti sono state aggiornate sulla piattaforma Art Bonus e sono state avviate le pratiche amministrative e tecniche per dare corso ai lavori. Gli interventi, sostenuti integralmente dalle erogazioni liberali, riguardano:

Abbazia di Casamari – Veroli (FR)

Intervento conservativo e restauro del dipinto “Allegoria” (olio su tela), proveniente dalla quadreria dell’Abbazia, con operazioni di pulitura, consolidamento, trattamento e messa in sicurezza, finalizzate a restituire piena leggibilità all’opera e a garantirne la conservazione nel tempo (costo previsto € 17.000 | erogazioni ricevute € 17.000). L’intervento mira a stabilizzare lo stato conservativo e a restituire all’opera una fruizione piena e sicura.

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia (RM)

Intervento conservativo delle superfici lapidee della statua di “Athena Parthenos”, con attività di analisi preliminari, pulitura e consolidamento, per rimuovere depositi e patine alterate e preservare la materia originale del manufatto (costo previsto € 15.000 | erogazioni ricevute € 15.000). Un’azione mirata a migliorare leggibilità e durabilità dell’opera, nel rispetto dei materiali e delle stratificazioni storiche.

Museo archeologico nazionale “G. Carettoni” di Cassino (FR)

Restauro e valorizzazione del Letto Funerario in osso dalla necropoli di Aquinum, reperto raro e complesso, con lavorazioni conservative e una particolare attenzione alla valorizzazione e alla fruizione, anche in chiave inclusiva (costo previsto € 17.000 | erogazioni ricevute € 17.000). Un intervento che unisce tutela di un manufatto delicatissimo e restituzione al pubblico di un reperto di eccezionale interesse.

In coerenza con la finalità di trasparenza propria dello strumento Art Bonus, la Direzione regionale Musei nazionali Lazio rende disponibili – e aggiorna – i principali dati di progetto relativi a costo previsto, erogazioni ricevute, erogazioni spese e stato di attuazione. Alla data di aggiornamento delle schede (gennaio 2026), le erogazioni liberali risultano interamente acquisite e i progetti sono in fase di avvio operativo. Gli avanzamenti (avvio dei lavori, stati di avanzamento e conclusione degli interventi) saranno progressivamente aggiornati in piattaforma, a garanzia della massima tracciabilità del percorso.

“L’Art Bonus è un ponte tra cittadinanza, imprese, fondazioni e patrimonio pubblico: un ponte fatto di fiducia, trasparenza e responsabilità condivisa – dichiara Elisabetta Scungio, direttore della Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della Cultura – Ogni donazione, quando è tracciata e rendicontata, diventa tutela concreta: significa diagnosi, interventi conservativi, sicurezza dei manufatti e, soprattutto, restituzione al pubblico. Ringraziamo Fondazione Nazionale delle Comunicazioni per aver scelto di sostenere tre interventi che uniscono conservazione, valorizzazione e responsabilità verso le generazioni future. È un contributo che incide su tre luoghi della cultura e su tre storie diverse, con un obiettivo comune: consegnare opere e reperti più leggibili, più stabili e più accessibili alle comunità.”

“Il Lazio non è solo Roma – aggiunge Aleramo Ceva Grimaldi, direttore Generale della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni – La collaborazione avviata con la Direzione regionale Musei nazionali Lazio, nell’ambito del programma art bonus della Fondazione, mira proprio a sostenere interventi di recupero e restauro diffusi sull’intero territorio regionale. Sono confidente che tale collaborazione potrà ulteriormente svilupparsi.”

La Direzione regionale Musei nazionali Lazio rinnova l’invito a cittadini, imprese e fondazioni a scoprire i progetti attivi su Art Bonus e a partecipare, con strumenti semplici e trasparenti, alla cura del patrimonio culturale. Sostenere un progetto significa contribuire a un percorso verificabile, che produce risultati misurabili e visibili nel tempo.

Link scheda di progetto ArtBonus Abbazia di Casamari, Veroli (FR)

https://artbonus.gov.it/183-allegoria,-dipinto-ad-olio-su-tela.html

Link scheda di progetto ArtBonus Museo archeologico nazionale di Civitavecchia (RM)

https://artbonus.gov.it/183-statua-di-athena-parthenos.html

Link scheda progetto ArtBonus Museo archeologico nazionale “G. Carettoni” di Cassino (FR)

https://artbonus.gov.it/183-museo-archeologico-nazionale-“g.-carettoni”-di-cassino.html

Per conoscere gli altri progetti ArtBonus della Direzione regionale Musei nazionali Lazio: