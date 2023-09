Archeologia, Civita aperta domenica a Tarquinia con l'Università di Milano • Terzo Binario News

A Tarquinia il 24 settembre 2017 si ripopola e prende vita la Civita di Tarquinia, sede di una delle più importanti e potenti città degli Etruschi, l’antica Tarchna, definita da Vincenzo Cardarelli “…un mistero naturale e paesistico, una grossa macchinazione della fantasia religiosa e politica degli Etruschi….” (Villa Tarantola, 1948).

A cura dell’Università degli Studi di Milano in quattro postazioni fisse dislocate sul pianoro della Civita (90 ettari) esperti delle associazioni locali e delle Università di Milano e Verona accoglieranno il pubblico alle ore 15.00, iniziando le visite alle ore 15.30. Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “V. Cardarelli” di Tarquinia, affiancati dai membri dell’Associazione Fontana Antica, accompagneranno i

visitatori attraverso 4 postazioni e illustreranno le emergenze visibili con uno sguardo sul territorio e la cultura degli Etruschi di Tarquinia fino all’incontro con Roma.

Nella postazione del ‘complesso monumentale’ verranno illustrati due aspetti delle

ricerche in corso: I risultati di scavi e ricerche, iniziati nel 1982, hanno permesso di far luce sull’origine della città antica e sui numerosi aspetti della cultura e della storia etrusca, data la rilevanza di Tarquinia nel divenire di questa civiltà. Qui si percepisce lo spaccato di una storia millenaria che inizia attorno al culto di una

cavità naturale alla fine del X secolo a.C. e continua nel tempo. In questo luogo si mantiene traccia della storia che continua dopo gli Etruschi, nell’Impero romano e nel Medioevo.

Nella postazione della Porta Romanelli si potrà apprezzare il circuito delle mura. La maestosa porta, che prende il nome dal famoso archeologo Pietro Romanelli che scavò il Pianoro nella prima metà del secolo scorso, e le mura indagate danno conto del rapporto dell’antica città etrusca con il fertile territorio retrostante.

Nella postazione al santuario dell’Ara della Regina si potrà ammirare il più grande

tempio degli Etruschi attraverso le sue numerose fasi di vita, a partire dagli inizi del VI secolo a.C. Nella storia del monumento si inseriscono i famosi Cavalli Alati e le terrecotte superstiti che fanno parte del frontone del Tempio III risalente all’inizio del IV secolo a.C. In questa postazione Massimo Legni (Studio ARCHITUTTO DESIGNER’S) proporrà ai visitatori una ricostruzione delle fasi arcaiche del tempio in realtà aumentata.

Nella postazione del Foro romano verranno presentati i risultati degli scavi dell’Università degli Studi di Verona (prof. Attilio Mastrocinque) che dal 2016 hanno aperto una nuova stagione di studi sulla fase romana. La c.d. “domus del mitreo” è un complesso produttivo e commerciale a Nord dell’Ara

della Regina, mentre a Sud del tempio si è individuato con le prospezioni geofisiche, e in parte scavato, il Foro romano, del quale non si conosceva né la localizzazione né l’esistenza.

Civita aperta

Un percorso affascinante alla scoperta dell’antica città etrusca

Tarquinia | Pianoro della Civita | Statale Aurelia bis, km 6400

24 settembre 2023

Ingresso libero | Ore 15.00 al punto di incontro (P);| le visite iniziano alle ore 15.30 al punto 1 della piantina

Per informazioni : Ufficio Cultura Comune di Tarquinia , tel. 0766/849407 | Ufficio I.A.T. , tel. 0766/849282

S C H E D A I N F O R M A T I V A

Titolo Civita aperta – Dalla fondazione della città all’Impero romano a

cura dell’Università degli Studi di Milano (prof. Giovanna Bagnasco

Gianni)

Sede Tarquinia, Pianoro di Civita, Statale Aurelia bis, km 64,00

Periodo 24 settembre 2023

Orari ore 15.00 al punto di incontro (P), inizio visite guidate alle 15.30 alla

postazione 1 della piantina

Ingresso gratuito

Social https://www.facebook.com/ProgettoTarquiniaMilano

https://www.instagram.com/tarquinia_project/

https://www.facebook.com/cittaditarquinia/

https://www.instagram.com/citta_di_tarquinia/

https://www.facebook.com/infopoint.tarquinia/?locale=it_IT

Informazioni Ufficio Cultura Comune di Tarquinia, tel. 0766/849407

Ufficio I.A.T. , tel. 0766/849282

Enti promotori Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area

metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale

Comune di Tarquinia, Assessorato alla Cultura e Spettacolo

Università Agraria di Tarquinia

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Verona

Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia

Enti partecipanti Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Cardarelli”, Tarquinia

Liceo Classico “G. Prati”, Trento

Associazioni Amici delle Tombe Dipinte di Tarquinia

Archeologicamente

Artetruria

Fontana Antica

Società Tarquiniense d’Arte e Storia

Studio ARCHITUTTO DESIGNER’S