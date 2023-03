Apre Tulipark, a Roma sboccia la primavera con un’invasione di fiori coloratissimi • Terzo Binario News

Torna la primavera e a Roma, puntuale, riapre una delle attrazioni più attese e amate del periodo: Tulipark! Un’invasione di bulbi coloratissimi, che sono pronti a sbocciare in Via dei Gordiani n.73. Uno spettacolo unico, emozionante e colorato, nel cuore della Capitale.

La data di apertura al pubblico non è ancora stata ufficializzata, ma si sa che aprirà nel mese di marzo.

Questo è il sesto anno di Tulipark, un’avventura di colori e profumi olandesi.

Una vera e propria immersione, un paradiso, che per un pomeriggio farà staccare la spina dal caos e dallo smog della città.

Sul sito ufficiale di Tulipark è partita la prevendita dei biglietti. Intanto in via dei Gordiani sono tanti i curiosi che accostano per curiosare se qualche tulipano stia già sbocciando.