Apre il Cna Point a Ladispoli: riferimento per artigiani e imprese locali • Terzo Binario News

È attivo a Ladispoli un nuovo CNA Point, con sede in via Fiume 105 I, angolo via Venezia.

Questo spazio nasce con l’intento di rappresentare un punto di contatto per le imprese locali, offrendo risposte e strumenti utili a cittadini e imprenditori.

CNA Point è a disposizione per fornire servizi e opportunità, diventando un supporto essenziale per artigiani, commercianti, professionisti e per le numerose micro, piccole e medie imprese che operano in un comune vitale come Ladispoli.

In particolare, in questo periodo dedicato alla presentazione dei redditi, grazie alla collaborazione con CNA Viterbo e Civitavecchia, CNA Point offre un servizio di consulenza fiscale e gestione del modello 730.

La sede è operativa dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per ulteriori informazioni e per accedere ai servizi offerti, è possibile contattare il numero 06/83791612.