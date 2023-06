Applausi al teatro Claudio per "Le emozioni in movimento" del Centro Artistico Balletto di Tolfa • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Domenica sera a Tolfa un teatro Claudio straripante di persone ha applaudito il saggio spettacolo del Centro Artistico Balletto di Tolfa, diretto dalla professoressa Marilena Ravaioli.

Applausi più che meritati per quello che è stato, come è giusto che sia, una prova …sul palco per mostrare l’ottima preparazione degli allievi del Centro, ma che – come avviene in ogni edizione – in realtà si dimostra, per la bravura e l’impegno, un vero spettacolo, curato nei particolari, a cominciare dai costumi (tanti, belli e azzeccati), passando per la scelta dei brani musicali per finire con lo spiegamento di forze che attornia ogni singolo numero.

Naturalmente, Marilena Ravaioli può contare sull’aiuto prezioso delle mamme (in primis la sua, Anna Cascianelli) che dietro le le quinte spogliano, vestono, petttinano e ritoccano il trucco ai ballerini che vanno dai 3 anni fino ai 25 di Giorgia Carducci, che ormai è un valido braccio destro per l’insegnante che l’ha ffaccolta nella sua scuola bambina. Fondamentale anche il lavoro dei tecnici luci e audio e di chi ha collaborato per le scenografie e i costumi (notevole quello della Bestia): tutti doverosamente ringraziati alla fine.

Lo spettacolo intitolato “Emozioni in movimento, la tecnica e l’anima” è stato presentato da Paola Cenciarini, docente di educazione fisica, che oggi, dopo la figlia, vede sul palco la nipotina: una degli allievi più piccoli del Centro che sono stati simpaticissimi nel rispondere alle sue domande.

La serata è iniziata, come già l’anno passato, con una dance opera, che ha coinvolto tutti i 42 allievi (4 sono maschi), stavolta ispirata alla “Bella e la Bestia”, nella versione cartoon della Disney, dal titolo “L’incantesimo della Rosa”.

Si sono poi susseguite coreografie di danza classica e di carattere. Particolarmente suggestivo il momento dedicato a preludi e fughe di Bach. Le varie crew di hip hop (divise per anni di corso) si sono scatenate, e non sono mancate esibizioni di gruppo di tecnica modern o televisiva, ma anche assoli di moderno e contemporary ballet.

A siglare lo spettacolo i volteggi ai nastri e sul cerchio della danza aerea, in cui si sono esibiti allievi di varie età.

A differenza degli ultimi anni, stavolta si è esibita anche l’insegnante, comparendo in brevi ma efficaci camei in diversi numeri.

La serata si è chiusa con i saluti istituzionali dell’amministrazione: sul palco sono stati chiamati la sindaca Stefania Bentivoglio e gli assessori Alessandro Tagliani (Spettacolo) e Tomasa Pala (Cultura). Tutti hanno speso parole di apprezzamento per la performance e per il lavoro che Marilena Ravaioli fa, da tempo, con i suoi giovanissimi allievi. Non poteva mancare l’onorevole Alessandro Battilocchio che ha ricordato gli esordi della scuola di Marilena Ravaioli, nata quando anche lui si stava affacciando sulla scena amministrativa di Tolfa.

La prima performance di “Emozioni in movimento” è andata alla grande, ma chi l’avesse persa, quasi certamente potrà vederla in una di queste sere estive, su un palco open air, a Tolfa o ad Allumiere.