Applausi al Moderno per l’omaggio a Richard Benson: stasera al Cerveteri Film Festival “L’ultima volta che siamo stati bambini” • Terzo Binario News

Emozioni e tanto pubblico per il docufilm “Benson – La vita è il nemico”. Stasera, in occasione del Giorno della Memoria, il film di Claudio Bisio. Ospite Giampaolo Letta, Amministratore Delegato di Medusa

Emozioni, musica, ricordi, testimonianze e applausi a scena aperta ieri al Cinema Moderno di Cerveteri, dove nella seconda serata del Cerveteri Film Festival, realizzato sotto la direzione artistica di Alessio Pascucci, fondatore della rassegna nel lontano 2017, è stato proiettato il docufilm “Benson – La vita è il nemico”, omaggio straordinario alla vita e all’arte di uno dei musicisti che maggiormente hanno caratterizzato la storia della musica heavy metal, Richard Benson.

Una serata quella di ieri, iniziata con la proiezione del cortometraggio “Bubbles”, un corto a forti tinte etrusche. L’opera, a firma della regista albanese Meri Dishnica, un toccante corto che narra di una storia d’amore vissuta a distanza, è stato infatti quasi interamente girato a Cerveteri: scorci di Piazza Aldo Moro e Piazza Santa Maria sono infatti ricorrenti nel cortometraggio. Piccolo cameo all’interno del corto, anche per lo stesso direttore artistica della rassegna Alessio Pascucci.

Seppur tramite videomessaggio, è intervenuta in sala la stessa regista, che ha ringraziato la rassegna per aver ospitato la sua opera in cartellone concludendo con la speranza di tornare nuovamente a Cerveteri, città che ha definito la sua città italiana del cuore.

A seguire, la proiezione del film di Richard Benson, 100minuti di musica, ricordi, filmati inediti dell’artista, dagli esordi televisivi ai suoi concerti, fino agli ultimi anni della sua vita, nei quali seppur segnato dalla malattia e da condizioni economiche non facili, non ha mai fermato il volo del suo pensiero libero, unico e indipendente. Così come non ha mai accennato a placare l’amore per la Donna della sua vita, presente anche ieri in sala, Ester Benson.

Un docufilm scorrevole, che emoziona quello diretto da Maurizio Scarcella, che regala scariche di energia pura ai fan storici di Benson, ma che lancia un messaggio anche a chi non conosce l’artista e l’uomo Benson. Un messaggio di libertà, di verità, di schiettezza.

Tantissimi all’interno del film gli interventi di personaggi illustri della tv, della musica e dello spettacolo, tra cui Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino che con Benson ha condiviso alcuni importanti momenti di vita e di musica.

Il Cerveteri Film Festival prosegue questa sera con il suo terzo appuntamento. Oggi, Giorno della Memoria, giorno in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto, dei Campi di sterminio e del regime nazi-fascista, alle ore 21:30 sarà proiettato il film di Claudio Bisio (all’esordio assoluto alla regia), “L’Ultima volta che siamo stati bambini”. Presenta in sala, Giampaolo Letta, Amministratore Delegato della Medusa Film. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Medusa Distribuzione a partire dal 12 ottobre 2023. L’ingresso alla proiezione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti.