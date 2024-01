Addio a Umberto Urbani, il "Pescetto" di Civitavecchia • Terzo Binario News

Funerali lunedì alle 11 alla chiesa del Gesù Divino Lavoratore

Lutto nel mondo della sinistra civitavecchiese.

Scomparso Umberto Urbani, che in città conoscevano tutti con il soprannome di “Pescetto”.

Conosciuto soprattutto in ambito portuale, in molti in città sono addolorati per la sua scomparsa.

Il messaggio dell’Anpi: “Umberto ti diciamo ciao con i nostri canti e i nostri saluti. Quelli sì che danno il senso ad una vita. Come la tua. I funerali di Umberto si terranno lunedì alle 11:00 alla chiesa del Gesù Divino Lavoratore di piazza Piccinato”.

Enrico Luciani, ex presidente della Cpc: “Un altro pezzo della storia nostra e della Compagnia Portuale ci lascia! Umberto (er Pescetto) ha rappresentato per noi giovani un punto di riferimento, un’esaltazione dell’orgoglio portuale, un rappresentate della storia vera del Comunismo e della sinistra storica”.

Civitavecchia C’è: “

Ci ha lasciato Umberto Urbani, per tutti “Er pescetto”, una brava persona dal cuore grande, un Civitavecchiese vero e verace, un amico dei civitavecchiesi e della città, personaggio di spicco della politica locale, animatore di feste, incontri e manifestazioni. Riusciva a tessere rapporti importanti con chiunque. Un uomo buono, lavoratore, dedito alla famiglia che possa riposare in pace.

Sentite condoglianze alla famiglia”.

Messaggio di commiato anche del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.