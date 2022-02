Appello alla pace dell'Anpi Cerveteri Ladispoli - Terzo Binario News

“Nel nome dell’articolo 11 della nostra Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali….” anche la Sezione ANPI Domenico Santi di Ladispoli-Cerveteri si unisce all’appello ANPI Nazionale, che riportiamo di seguito, “auspicando che si avvii una trattativa generale sotto l’egida dell’ONU”. APPELLO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE #ANPI: “#UCRAINA, TORNI UN GRANDE MOVIMENTO PER LA #PACE”

“Siamo a un passo dal baratro. A chi governa la Russia, gli Stati Uniti, l’Ucraina, i Paesi dell’Unione Europea, il nostro stesso Paese, chiediamo un atto di responsabilità e di saggezza. Prima che sia troppo tardi. Il delirio bellicista va sconfitto dalla forza tranquilla di Paesi e popoli che sanno che la guerra, oltre a lacrime, sangue e devastazioni, oggi porta solo alla sconfitta di tutti; basti pensare all’Iraq, alla Libia, all’Afghanistan.

LANCIAMO UN APPELLO PERCHE’ IN TUTTA ITALIA AL PIU’ PRESTO SI DIA VITA A INIZIATIVE, PRESIDI, MANIFESTAZIONI UNITARIE PER LA PACE. TORNI UN GRANDE E DIFFUSO MOVIMENTO PER LA PACE, OGGI TIMIDO, E CONTRO L’IRRESPONSABILE CORSA AL RIARMO”.

Sezione ANPI Ladispoli-Cerveteri